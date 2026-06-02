◇MLBツインズ9-6ホワイトソックス(日本時間2日、ターゲット・フィールド)ア・リーグ中地区2位・ホワイトソックスはこの日、首位のガーディアンズにゲーム差「1」と迫り同地区3位のツインズと対戦。打線は好調を維持し3発の本塁打が飛び出しましたが、投手陣が中盤に満塁ホームランを被弾するなど捕まり大量9失点し、黒星を喫しました。ホワイトソックスの先発デービッド・サンドリン投手は、初回に先制を許し、3回には味方打線に