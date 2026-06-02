「広島（降雨中止）日本ハム」（２日、マツダスタジアム）台風６号接近にともなう悪天候で、午後２時１５分に中止が発表された。交流戦６連敗中の広島は床田、４勝２敗の日本ハムは伊藤の予告先発が発表されていた。台風６号は２日午前、奄美付近を北寄りに進み、九州南部に接近した。３日にかけて西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。正午過ぎには甲子園の阪神−西武が中止を発表していた。