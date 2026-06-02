将棋界の早指し団体戦『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』に出場するサウスゴッツ大阪のチーム動画が公開された。後半編となる今回は、チームメンバーが大阪府高槻市にあるフィットネスジムを訪問。日頃、盤に向かって座り続けることが多い棋士たちが「5分間全力で運動する」という過酷なミッションに挑んだ。【映像】「転ぶから…」と心配された古森五段の足取りトップバッターに指名されたのは、地元出身である古