歌手の菅原洋一さんが5月31日、悪性リンパ腫で亡くなったことが分かった。92歳だった。菅原さんが顧問を務めている日本歌手協会が2日明らかにした。菅原さんは昭和8年、兵庫県加古川市生まれ。18歳で国立音楽大学に入学し、卒業後にはタンゴ歌手としてデビュー。昭和42年には「知りたくないの」が大ヒットして紅白歌合戦にも出場した。紅白にはその後22回連続出場し、「愛の賛歌」などを披露した。歌手活動以外にも、その親しみや