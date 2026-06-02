5月30日、B1東地区のアルバルク東京は、今シーズン限りで現役を引退した菊地祥平へ、縁のあるメンバーからのメッセージビデオを公開した。 A東京の公式ユーチューブチャンネルで公開されたビデオでは、菊地の長い選手生活のなかで、ヘッドコーチやチームメート、同世代選手、そして後輩たちからもメッセージが送られた。 2017－18シーズンからA