ユーソナーが３日続伸している。この日、独自のＡＩ機能である「ｕ脳」を開発したと発表しており、好材料視されている。 ｕ脳は、ネット検索を情報源としている既存のＡＩとは異なり、ユーソナーが保有する日本最大級の法人企業データベースであるＬＢＣとユーザー企業が固有に持つ情報を集約してアウトプットする企業支援ＡＩ。第１弾として、企業情報＆名刺管理アプリ「