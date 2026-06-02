「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午後２時現在で、ＳＨＩＦＴが「買い予想数上昇」で３位となっている。 ５月２６日にグループ内１５社のバックオフィスの集約を発表。また２９日にはライズ・コンサルティング・グループと業務提携の更なる連携強化に合意したと発表した。これらを好感する形で、７００円を挟んだもみ合いで推移していた株価は上放れの様相を呈しており、これ