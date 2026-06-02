第57回星雲賞の受賞作が6月1日に発表された。東京創元社から、日本短編部門を宮澤伊織「ときときチャンネルない天気作ってみた」（創元日本SF叢書『ときときチャンネルない天気作ってみた』所収）が受賞し、海外長編部門ではＲ・Ｆ・クァン『バベルオックスフォード翻訳家革命秘史』（古沢嘉通訳、海外文学セレクション）とアレステア・レナルズ『反転領域』（中原尚哉訳、創元SF文庫）が同時受賞した。 参考：『本