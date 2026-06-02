日本の東西を結ぶ大動脈が、ICTとものづくりの先端技術によってさらなる進化を遂げます。JR東海は、安全の確保を最優先に据えた上で「業務改革」などを行う「2026年度重点施策と関連設備投資計画」を公表しました。東海道新幹線や在来線の輸送サービス強化に加え、超電導リニアの技術開発を進める⽅針が⽰され、設備投資額は連結7780億円、単体7180億円です。このうち中央新幹線関連は3,670億円、輸送サービスの充実に