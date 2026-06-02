【写真＆動画】SixTONES6人がメッシュやシースルーのイカツめ衣装で並ぶ『CDTV』オフショット／コメント動画 SixTONESが6月1日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。番組公式Xでオフショットが公開された。 ■6人それぞれのクールな表情やお茶目なポーズに注目 SixTONESは1ヵ月間毎回番組に出演してライブを行う企画「マンスリーライブ！」に、6月のアーティストとして出