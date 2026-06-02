【写真】二宮和也がラストライブ前日の夕食をとったSUPER EIGHTの”差し入れ”／嵐ライブ写真 二宮和也が“SUPER EIGHTの皆からもらった物で夕食”をいただいたことをXで報告した。 ■「ありがとう。美味しく頂きます」（二宮） 二宮がXに投稿したのは、嵐が5月31日にラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』のファイナルとなる東京ドーム公演を迎える前日の5月30日。 「今日はSUPER EIGHTの