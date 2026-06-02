2日朝、神奈川県真鶴町の浜辺や海岸で女の子とみられる2人を含む女性3人が倒れるなどしているのが見つかり、いずれも死亡が確認されました。その後、近くの海面で男性が見つかり死亡が確認されました。警察は関連を調べています。警察などによりますと2日午前6時ごろ、真鶴半島の「琴ヶ浜」の浜辺に女の子とみられる2人が倒れているのが見つかり、近くの「真鶴港」で成人とみられる女性1人が海面に浮いているのが見つかったという