阪神の百崎蒼生内野手（２０）が１軍に合流した。百崎は高卒３年目の強打の内野手。ファームでは３９試合に出場し、打率・２３５、３本塁打、１３打点の成績を残している。この日の西武戦は台風の影響もあり、中止が発表されている。昇格となれば、プロ初となる。