DeNAが今季から加入したオースティン・コックス投手（29）のウエーバー公示手続きを行ったことについて、2日に木村洋太球団社長が経緯などを説明した。貴重な先発左腕として今季から新加入し、ここまで2試合で1勝0敗、防御率3・00という成績だった。左肘を痛めて4月9日に出場選手登録を抹消されると、米国に帰国して5月5日に左肘内側側副じん帯「インターナル・ブレース術」の手術を受けた。来季、また契約を結ぶ可能性につ