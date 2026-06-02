◇ナ・リーグドジャース1−4ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、逆転負けを喫してカード初戦を落とした。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場し、今季5度目の1試合3安打となる4打数3安打を記録し、打率を.289まで上昇させた。「5番・右翼」で出場したカイル・タッカー外野手（29）は3打数無安打に終わったものの、敗戦の中に確かな復