女子ゴルフの人気選手、都玲華（２２）＝大東建託＝がオフショットを公開し、反響を呼んだ。「姉貴とおデートしてきました。おまんじゅうちゃん、美味しくて楽しくて幸せでした今週も頑張れそうです」とつづり、“キンクミ”こと金田久美子（３６）とオフを満喫する様子を投稿。「＃金田久美子＃都玲華＃港区女子」と加えた。都は雰囲気一変の素肌のまぶしい細いストラップのビスチェ風デザインが入ったオールインワンのコー