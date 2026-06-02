○フィジカルAIで設備点検の自動化を目指すNTT東日本、NTTドコモビジネス、NTTドコモソリューションズ、NTTデータグループの4社（以下、NTTグループ）、富士通グループの1Finity、三菱ケミカルは6月1日、岡山県の水島臨海工業地帯（水島コンビナート）において、IOWN APNと60GHz帯無線LAN（WiGig）を組み合わせた大容量・低遅延通信環境を構築し、フィジカルAI技術を活用した設備点検の高度化に関する検証を実施したと発表した。NT