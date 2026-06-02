住信SBIネット銀行は6月3日、「円定期預金 夏の特別金利キャンペーン」を開始する。同キャンペーンでは、個人の口座保有者を対象に、円定期預金1年ものへ預け入れた場合、年1.20％（税引前）の特別金利を適用する。住信SBIネット銀行が円定期預金の特別金利キャンペーンを開始○円定期預金1年ものが年1.20％にキャンペーン期間は2026年6月3日から8月30日まで。対象となるのは、住信SBIネット銀行の口座を保有する個人顧客で、期間