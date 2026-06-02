ドジャースの野望は実現するか。タイガースの２年連続サイ・ヤング賞左腕タリク・スクバル投手（２９）の去就が注目されている。そんななか米メディア「クラッチポインツ」は１日（日本時間２日）、「ドジャースのスクバル獲得に向けた動きは、バーの『ラストオーダー』に例えられる」との記事を配信した。「ドジャースは、３年連続のワールドシリーズ（ＷＳ）制覇を最優先事項として、チーム編成を進めてきた。現在のドジャー