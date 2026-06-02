ファウンド・フッテージホラー映画『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』のポスタービジュアルと予告編、新場面写真10点が解禁された。【動画】恐ろしく、息苦しい『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』予告編2022年、アメリカのホラー映画専門サイト「Bloody Disgusting」が運営するストリーミングサービス・SCREAMBOXが、「今年最も恐ろしい」と表現した本作。未だかつてない前衛的な映像とストーリー展開に、一般観客の間では激し