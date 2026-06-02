BABYMONSTERが、6月8日に配信リリースする新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」のグループビジュアルを公開した。本楽曲は、甘く爽やかなイメージの言葉を組み合わせた曲名の通り、暑さを爽快に吹き飛ばす“サマーソング”に仕上がっているという。今回公開されたビジュアルは、ソフトなピンクとグレーの衣装、エレガントなアクセサリーというスタイリングが魅力の1枚に。なおBABYMONSTERは、6月26日から28日まで、ソウル・ジャムシル屋内