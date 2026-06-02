タレント・鈴木奈々が２日、自身のインスタグラムを更新。ボブヘアにイメージチェンジした姿を公開した。「髪を切りましたーボブヘアにしました」と報告し、サングラス姿で新しい髪形を投稿。首元まで短くした髪に「お手入れもラク」「乾かす時間が短くなって快適〜」と記し、「カラーもめちゃめちゃ気に入ってます！」と語った。この投稿には「本当に可愛い」「良い感じのカラー」「凄く似合ってる」「サングラスかけたら