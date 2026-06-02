巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が２日、ジャイアンツ球場で残留練習に参加した。５月３０日にリフレッシュを目的として出場選手登録を抹消された右腕。２軍の静岡遠征に同行していない先発投手とともにランニングなどで汗を流した。早大から入団したルーキーはリリーフとして開幕１軍入りし、球団の新人最長記録となる初登板から１６試合連続無失点をマーク。チームメートの田中瑛斗に次いでセ・リーグ２位タイの２