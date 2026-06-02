俳優の水上恒司が２日、都内で行われたＰｒｉｍｅＯｒｉｇｉｎａｌ新ドラマシリーズ「犯罪者」（７月１７日配信スタート、松永大司監督）の制作発表記者会見に高橋一生、斎藤工らと出席した。人気ドラマシリーズ「相棒」の脚本も手がける太田愛氏による同名小説が原作。無差別殺人事件の真相に迫りながら、警察、政治、大企業に複雑に絡み合う大きな闇と向かい合う刑事らを描く。殺人事件の被害者を演じる水上は、同作のオ