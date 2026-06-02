◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム＝雨天中止＝（２日・マツダスタジアム）広島―日本ハム戦が、台風６号接近の影響で中止が発表された。この日はドラフト１位・平川蓮外野手が１軍に合流し、室内練習場で試合前の練習に参加。このまま出場選手登録される予定だったが、復帰は３日以降に持ち越しとなった。平川は５月１７日に登録を抹消。打率１割８分７厘と不振に体調不良も重なり、そのまま２軍で再調整とな