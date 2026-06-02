プロのロックバンドと地元のアマチュアバンドが共演する新感覚の音楽フェスティバル＜Atsugi Hi! Thunder Rock Festival 2026＞が8月11日、神奈川・厚木市文化会館 大ホールにて開催されることが発表となった。＜Atsugi Hi! Thunder Rock Festival＞は、“地域振興と音楽文化の未来を紡ぐ”をテーマに掲げ、厚木市文化会館を中心としたAtsugi HI! Thunder Rock Festival実行委員会が主催する地域密着型ロックフェスだ。1,400席を誇