日本レコード大賞を受賞した「今日でお別れ」や「知りたくないの」などのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一（すがわら・よういち）さんが５月３１日午前９時２６分、悪性リンパ腫のため都内の病院で死去した。９２歳だった。２日、日本歌手協会が発表した。本人、遺族の希望で６月１日に家族葬で執り行われた。喪主は妻・アケミさん。「お別れの会」は予定しないという。柔らかく伸びやかな声量と、マイルドな歌声で親しまれた