(C)Nintendo 任天堂は、Nintendo Switch Online加入者の音楽配信サービス「Nintendo Music」について、Web版を用意し、PCでも利用可能にしたほか、Android Auto、Apple CarPlayでも利用できる機能追加を実施した。あわせて、Nintendo Switch 2用ソフト「マリオカートワールド」の楽曲配信も開始している。 Nintendo Music 新しい機能のご紹介[2026年6月2日] Nintendo Musicは、ファミコンからSwitch