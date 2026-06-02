20世紀を代表するハリウッド女優マリリン・モンローの生誕100周年を記念するため、1000人を超えるファンが「モンロー・コスプレ」をして一堂に会した。1日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）などによると、先月31日、米国カリフォルニア州パームスプリングス美術館近くに設置された「フォーエバー・マリリン」像の周辺に約1000人のファンが集まった。参加者たちは老若男女を問わず全員が白いドレスにプラチナブロンドの