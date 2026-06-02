俳優の山本耕史が2日、都内で行われた不動産仲介サービス『TERASS』の新CM発表会に出席した。【全身ショット】爽やかなブルーシャツ姿で登場した山本耕史TERASSは、DXを活用した不動産売買支援と、全国約850人の不動産エージェントによる仲介サービスを展開する不動産テック企業。Netflixドラマ『地面師たち』で巨額の不動産詐欺被害に遭う役を演じて話題となった山本は、自身の出演作を引き合いに出しながら、不動産をテーマ