◇ナ・リーグドジャース1−4ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。6回1/3を3安打2失点と好投したが、援護に恵まれず2敗目を喫した。5回までは相手打線をわずか1安打に抑えていたが、1−0の6回1死からトロイに同点ソロを浴びると、7回にはアレナドに勝ち越しソロを被弾。2発に泣き、痛すぎる黒星を喫した