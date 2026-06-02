歌手の菅原洋一さんが５月３１日、悪性リンパ腫のため死去したことが２日、分かった。９２歳。日本歌手協会が発表した。兵庫県加古川市出身。１８歳で国立音大に入学し、卒業後にタンゴ歌手としてデビュー。１９６７年にレコードの裏面として発売していた「知りたくないの」が有線から火が付き、再リリースすると８０万枚突破の大ヒットに。その年の紅白歌合戦にも出場した。６８年には「誰もいない」で日本レコード大賞歌唱