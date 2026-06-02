ラネットは、MVNOサービス「BIC SIM」において、ギガプランパッケージが割引になるなどの特典を用意した「BIC SIM感謝祭」を開始した。期間は6月30日まで。 MNPでギガプランパッケージが1300円 「ギガプランパッケージ割引」は、全国のBIC SIM取り扱い店舗の店頭において、他社からのMNPで対象プランを申し込むと、通常3280円のギガプランパッケージ代が1300円に割引されるキャンペ}