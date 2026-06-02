J１のFC東京は６月２日、松橋力蔵監督の契約更新を発表。2026-27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることで合意した。クラブの公式サイトを通じて、57歳の指揮官は以下のとおりコメント。「2026/27シーズンも引き続きFC東京の指揮を執る機会をいただき、心より感謝申し上げます。このクラブとともに戦い続けられることを大変光栄に思います。明治安田J１百年構想リーグでは、クラブが掲げた優勝という目標に向かって