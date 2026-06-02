女優の大地真央（70）が2日、自身のインスタグラムを更新。クルージングを楽しむ写真を披露した。夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏とともに、グラスを手に笑顔を見せる写真を添え、「お友達のご主人のヨットにお友達と乗船させていただきました」と明かした。そして「海風は少し寒かったですが、ヨットには最適なお天気で最高のクルージングでした」と報告。ハッシュタグで「日焼け対策は万全」と添え、つばの広い帽子