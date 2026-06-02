大手人材派遣会社5社が派遣料金の引き上げを巡りカルテルを結んでいた疑いがあるとして公正取引委員会が立ち入り検査に入りました。関係者によりますと、独占禁止法違反の疑いで、立ち入り検査を受けたのはパーソルテンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループの5社で、数年前から「派遣料金」の引き上げについてカルテルを結び、不当な価格調整を行っていた疑いがあるということです