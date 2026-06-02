◇プロ野球 交流戦 広島-日本ハム(2日、マツダスタジアム)広島と日本ハムの一戦は雨天中止と発表されました。交流戦の順位は、広島が6戦全敗で最下位、日本ハムが4勝2敗で3位となっています。なお、甲子園球場で開催予定だった阪神と西武の試合は台風6号の接近のため中止が発表されています。