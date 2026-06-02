テニスの全仏オープン4回戦が日本時間2日に行われ大坂なおみ選手がベスト8入りを逃しました。大坂選手は18年から21年にかけて4度のグランドスラムを達成し世界ランク1位まで上り詰めました。23年7月に愛娘・シャイちゃんを出産してからはしばらく育児に集中していましたが、24年シーズン開幕戦のブリスベン国際でツアー復帰。そして25年5月に下部ツアー大会のサンマロ・オープンでママになって初のタイトルを獲得。2020年に制覇し