政府の補正予算案が、あす国会で審議入りするのを前に中道改革連合など野党3党が組み替え動議を提出する方向で一致しました。政府は、中東情勢によるエネルギー価格の高騰対策として「中東情勢等対応予備費」の新設などを盛り込んだ補正予算案をあす閣議決定する方針でその後、衆議院本会議で審議入りします。中道改革連合階幹事長：内容についても、我々からすると不十分なことは多々ありますので、3党で足並みを揃えて対応を決