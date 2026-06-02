お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。小学生時代に目にした衝撃的な光景をつづった。事件が起きたのは小学２年生の時の授業中だったといい「授業中、急に『キェー！』『ぎゃー！』って奇声と悲鳴が聞こえてさ、見たら、前の席のユズルって奴の頭に、後ろの席のアヤって奴がエンピツをブッ刺しててさ。ユズルの頭でエンピツが自立してたのよ」と投稿。クラスメイトのユズルが、後ろの席の