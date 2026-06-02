打撃不振によりマイナー落ちとなったドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）に母国メディアが奮起を期待した。韓国メディア「マイデイリー」は２日、「『メジャーの扉を強く叩きなさい』キム・ヘソンに課題与えられた…競争相手の壁どうやって倒すのか」との記事を配信した。５月の打撃不振からついにマイナー落ちとなったキム・ヘソン。一度、マイナー落ちとなったアレックス・フリーランド内野手は３Ａの１１試合