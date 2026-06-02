【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・エルフの荒川が5月31日、自身のInstagramを更新。茶髪姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】29歳ギャル芸人「一瞬誰かと思った」茶髪×裸眼の別人級スタイリング◆エルフ荒川、茶髪＆裸眼で雰囲気ガラリ荒川は「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日」とつづり、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）のオフショットを公開。普段のカラフル