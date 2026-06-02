【モデルプレス＝2026/06/02】元乃木坂46の堀未央奈が5月31日、自身のInstagramを更新。ぱっつん前髪を公開し、話題となっている。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「印象変わる」ぱっつん前髪で雰囲気ガラリ◆堀未央奈、ぱっつんヘアスタイル公開堀は「ユニクロワンピとぱっつん前髪」とつづり、写真を投稿。胸元にメタルフレームのメガネを引っ掛けた、白地に細いストライプのワンピースで、目の上で切り揃えられた前髪のストレー