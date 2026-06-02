【モデルプレス＝2026/06/02】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が5月30日、自身のInstagramを更新。花をモチーフにしたトップス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】K-POP美女「アートみたいな美しさ」花モチーフトップスから美腹筋披露◆ユンジン、花モチーフのトップスで美ウエスト公開ユンジンは、倉庫のような場所でのショットを複数枚披露。カラフルな布を合わせ、花のよう