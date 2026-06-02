【モデルプレス＝2026/06/02】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月31日、自身のInstagramを更新。手料理が並ぶ食卓を公開し、反響を呼んでいる。【写真】LA在住の75歳有名女優「ヘルシーで贅沢なの最高」旬野菜使ったグラタン＆ステーキ並ぶ食卓◆桃井かおり、豪華洋食2種公開桃井は、料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。緑色の皿の上に盛り付けられた「エビとブロッコリーのグラタン」をはじめ、綺麗