元ENHYPENのEVANが、東京散策ショットを公開した。EVANは最近、自身のインスタグラムを更新し「Tokyo Mini Tour」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】EVAN、東京散策“エモSHOT”公開された写真には、東京の街を散策するEVANの姿が収められている。EVANは、ブラウンのレザージャケットにデニムを合わせたシンプルなスタイリングを着こなし、洗練されたオーラを放っている。投稿を見たファンからは「日本来てたの