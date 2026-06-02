タレントの堀ちえみさんが2026年6月1日にブログを更新し、内視鏡の検査を受けたことについて報告した。19年にステージ4の口腔がん（舌がん）、そして早期の食道がんが判明し、手術を経て現在も経過観察を続けている。消化器内科で上部内視鏡「今後は、一年に一度で良いとのこと！」堀さんは「お仕事中に夢中です！」と題したブログエントリーを更新し、大学病院の消化器内科を訪れたと報告した。食道がんの術後から飲み続ける「逆