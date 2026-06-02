AlibabaのAI研究チームであるQwen(Tongyi Lab)がAIモデル「Qwen3.7-Plus」を発表しました。Qwen3.7-Plusは一部のベンチマークテストでClaude Opus4.6のスコアを上回っています。Qwen3.7-Plus: Multimodal Agent Intelligencehttps://qwen.ai/blog?id=qwen3.7-plusQwen3.7-Plusはテキスト・画像・動画の入力に対応したマルチモーダルモデルです。「Qwen3.7-Plus」「Qwen3.6-Plus」「DeepSeek-V4-Pro」「GLM-5.1」「Kimi K2.6」「Cla