ＥＸＩＬＥＮＡＯＴＯが２日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に生出演。「４０代になっても変わっていないこと」というトークテーマに少年のまま？の姿を明かした。「子どもの頃、大人ってみんな字がきれいだった。勝手に字がうまくなると思っていたのに」と字がきれいに書けないという悩みを吐露。「人前で字を書かないといけない時には本気で書いてないよみたいな雰囲気でごまかしちゃう」と苦