◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第１日Ａブロック▽慶大８―６東大（２日・神宮）６連覇を目指す慶大が、東大を大逆転で下して白星スタートを切った。５点を追う９回に、２本のアーチを含む６安打を集めて一挙７得点で試合をひっくり返した。３点差に迫り、なお９回１死一、二塁の好機で、途中出場の山田望意（のい）捕手（１年＝慶応）が左翼へ起死回生の同点３ラン。二塁を回って大きくガッツポーズを繰り出し